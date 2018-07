René ainda confia em renovação de Juninho com Vasco O novo diretor executivo do Vasco, René Simões, confia na renovação de Juninho Pernambucano, que negocia com um clube dos Estados Unidos e ainda não definiu seu futuro. O meia viajou para os Estados Unidos e recebeu uma proposta do New York Red Bulls. "O que ele é quer é o que nós queremos: salários de todos em dia, clube estruturado", afirmou Simões, nesta segunda-feira, ao SporTV.