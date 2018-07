René celebra reação do Botafogo após perda do título e já mira Série B Três dias depois de perder o título carioca para o Vasco, o Botafogo entrou em campo e, sem dificuldade, passou pelo Capivariano por 3 a 0 no Engenhão, garantindo vaga na próxima fase da Copa do Brasil. A forma como seus comandados se comportaram tão pouco tempo após a decepção agradou o técnico René Simões.