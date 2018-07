René confirma estreia de Octávio e entrada de Élvis no Botafogo Depois de dois tropeços consecutivos na Série B - empate com Ceará e derrota para o Bragantino -, o técnico René Simões indicou mudanças no Botafogo. Mas por enquanto o time terá uma folga do campeonato. Nesta terça-feira, o Botafogo enfrenta o Figueirense no Engenhão, pela segunda partida da terceira fase da Copa do Brasil.