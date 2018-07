René confirma que Jefferson desfalcará o Botafogo em três jogos

O técnico René Simões, do Botafogo, confirmou nesta sexta-feira que não vai poder contar com Jefferson por três jogos do Campeonato Carioca. O goleiro vai defender a seleção brasileira nos amistosos contra França e Chile nos dias 26 e 29 de março, respectivamente.

A princípio o jogador iria perder apenas dois jogos, contra Barra Mansa, dia 25 de março, e Vasco, no dia 29. Porém, em razão dos preparativos para os duelos no exterior ele vai ter de se apresentar na França no dia 22 e também vai desfalcar o time na partida contra Cabofriense, no dia 21.

Contudo, Jefferson estará à disposição do Botafogo para a estreia da Copa do Brasil diante do Botafogo, da Paraíba, em João Pessoa, no dia 1º de abril.

Jefferson é o principal nome do time alvinegro e sua ausência preocupa René Simões. Mas o foco do clube agora é o clássico deste domingo, contra o Fluminense, no Maracanã. O time de General Severiano está motivado após a vitória sobre o Flamengo na semana passada e dará um passo muito importante rumo à classificação para a fase semifinal se derrotar o Flu.