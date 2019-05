Renê elogia Abel e reforça apoio de grupo do Flamengo ao técnico

O técnico Abel Braga tem sido muito criticado pela torcida do Flamengo e, apesar da vitória por 3 a 2 sobre o Athletico-PR, pelo Brasileirão, no último domingo, continua pressionado no cargo. No entanto, se depender do elenco, o treinador terá vida longa no clube.

O lateral-esquerdo Renê atuou como porta-voz do grupo e, em entrevista coletiva nesta terça-feira, defendeu Abel e reforçou que os jogadores estão ao lado do técnico, que, depois do triunfo no Maracanã, conquistado de virada e a duras penas, foi levado ao gramado pelos atletas para comemorar.

"Sabemos que temos nossa parcela de culpa. Quando a torcida fala com nosso treinador, fala com todos nós. Ele nos ajuda, nos dá apoio, confiança. Nós que entramos em campo que podemos fazer essa relação da torcida com o treinador melhorar", afirmou Renê.

Abel foi vaiado pelo torcedores presentes ao Maracanã no domingo e tem sido muito questionado não só em razão de alguns resultados ruins, mas também pela performance abaixo do esperado do time em campo. Renê garante que as críticas não abalaram o comandante.

"O Abel está normal. Tem uma força incrível, ainda mais depois de tudo que passou na vida. Nos dá mais força do que precisa de força. Talvez fique um pouco triste por não demonstrarmos o melhor futebol. Estamos juntos e tudo vai dar certo", garantiu o lateral, autor da assistência para o gol de Rodrigo Caio que definiu a vitória sobre o Athletico-PR.

Renê entende que a cobrança em cima do elenco é um pouco exagerada. Porém, ao mesmo tempo, diz que compreende a pressão por bons resultados, que aumentou pela chegada de reforços de peso, que deixaram a torcida empolgada no início do ano, e também pela grandeza do Flamengo.

"Se for pensar por títulos que disputamos e como estamos no momento, é um pouco injusto. Mas, se formos ver o tamanho do Flamengo, é algo natural. Sabíamos que a cobrança seria maior com os reforços. Futebol são 11 contra 11. A cobrança é maior por ser Flamengo", afirmou.

O Flamengo folga neste meio de semana e volta a campo no próximo sábado, às 16 horas, na abertura da sétima rodada do Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza, no Engenhão.