René elogia 'equlíbrio' do Botafogo, mas lamenta chances perdidas Com 10 pontos em quatro partidas, ainda invicto, o Botafogo divide a liderança da Série B com Bahia e Náutico, ainda que fique atrás dos baianos no saldo de gols. Neste sábado, os cariocas bateram o Vitória por 2 a 0, no Engenhão, com atuação que agradou ao técnico René Simões.