René faz mudanças no Botafogo e Henrique pode ser titular

O técnico do Botafogo, René Simões, realizou mais um treino tático nesta quinta-feira, e indicou mudanças no time para o jogo contra o CRB neste sábado, às 16h30, no estádio do Engenhão, pela Série B do Brasileiro. Assim como no dia anterior, os titulares foram inferiores ao time reserva, o que vem desagradando o treinador.

Destaque entre os suplentes nos dois últimos treinamentos, o atacante Henrique ganhou o posto de Rodrigo Pimpão no decorrer da atividade. René também colocou Pedro Rosa, Sassá e o veterano Daniel Carvalho nos lugares de Carleto, Fernandes e Diego Jardel, respectivamente. É provável que o técnico mantenha as mudanças para o jogo.

Registrado na CBF, o apoiador Lulinha também participou do treino e deve ser relacionado. Ele vai ser apresentado oficialmente pelo clube nesta sexta-feira.

Fora de campo, a direção botafoguense acertou o patrocínio com a 99Taxis. A empresa do aplicativo para chamada de táxis terá sua logomarca estampada na barra traseira da camisa e na parte frontal do calção. A parceria beneficia a uma classe de sócios do clube com desconto de R$15 nas corridas, conforme informado no site do clube. O Botafogo, no entanto, não divulgou os valores do acordo.