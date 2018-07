René faz testes no Botafogo, mas perde Sassá contra o Macaé O técnico René Simões parece ainda não ter definido o time do Botafogo que encara o Macaé, sábado, pela nona rodada da Série B. Nesta quarta-feira, o treinador comandou atividades no campo anexo do Engenhão e escalou Diego Jardel e Fernandes no meio-campo, colocando Daniel Carvalho e Elvis entre os reservas.