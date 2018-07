René festeja reação do Botafogo e exalta 'DNA ofensivo' do time Após um susto no primeiro tempo, quando foi ao intervalo perdendo por 1 a 0, o Botafogo reagiu e assegurou a sua passagem às semifinais do Campeonato Carioca com uma rodada de antecedência ao golear o Madureira por 4 a 1, domingo, no Engenhão. Satisfeito, o técnico René Simões festejou a vaga, lembrou a campanha regular do seu time e exaltou o que chamou de "DNA ofensivo" do Botafogo, que marcou 30 gols em 15 jogos no torneio estadual.