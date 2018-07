René garante tentar 'de tudo' para reforçar o Vasco

Sem dinheiro, o clube conversa com a Traffic e a DIS para viabilizar a vinda de jogadores mais renomados e que possam agregar experiência e qualidade de imediato. O Vasco está interessado no atacante Amauri, de 32 anos, do Parma.

"Estamos tentando de tudo (para reforçar o time), tentando de tudo que é lado", disse Simões, que não vai falar sobre negociações para evitar casos como o do zagueiro Gabriel Paulista.

O Vasco e o jogador acertaram o contrato, mas o Vitória ainda não o liberou porque não recebeu o pagamento do clube carioca. "A situação do Gabriel Paulista continua a mesma. Houve uma precipitação da parte do pessoal do jogador. Não vou falar em nomes para não criar expectativa na torcida", destacou o diretor.

A partida contra o Nova Iguaçu será quarta, em Volta Redonda. A antecipação do jogo, que seria no fim de semana, foi comemorada pelos vascaínos, que querem apagar a derrota de domingo o quanto antes.

"Perde-se hoje e tem jogo em seguida. E vai ser rápido. O problema é ficar com gosto ruim de derrota", disse o volante Wendel.

Mas o técnico Gaúcho, pressionado, tem dois desfalques importantes. O zagueiro Dedé está com a seleção brasileira, e o lateral-esquerdo Yotún, com a peruana. André Ribeiro e Luan disputam a vaga na defesa.