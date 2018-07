Renê Júnior comemora bom momento no time do Santos

Aos 23 anos, Renê Júnior veio da Ponte Preta e rapidamente convenceu o técnico Muricy Ramalho de sua importância para o time. "Graças a Deus estou conseguindo ajudar o Santos, fazendo o meu melhor", avaliou o volante, que vê uma boa disputa com Marcos Assunção pela vaga de titular.

"Quem ganha com essa disputa é o Santos. Independente de quem estiver jogando, um vai procurar dar força para o outro", avisou Renê Júnior, lembrando que o time vem mostrando evolução na temporada. "Temos mostrado bons resultados, as boas atuações vão chegar no decorrer da temporada."

Diante disso, Renê Júnior acredita que o Santos está no caminho certo para ser campeão paulista pelo quarto ano seguido. "Temos que pensar grande, no título. O Santos é um time grande, acostumado a conquistar títulos", disse o volante, ressaltando, porém, que "o campeonato está nivelado".

Contando novamente com Renê Júnior entre os titulares, o Santos se prepara para enfrentar o Mirassol na próxima quinta-feira, na Vila Belmiro, pela 13ª rodada do Paulistão. Atualmente, o time está em terceiro lugar no campeonato, com 24 pontos, apenas dois atrás do líder São Paulo.