Renê Júnior deixa a Ponte e fica mais próximo do Santos

"O próprio atleta nos disse informalmente que está de malas prontas para outro time. No entanto, nós só podemos confirmar a saída quando for oficial", disse o diretor executivo da Ponte Preta, Ocimar Bolicenho. "Optamos por não comprar os direitos econômicos do jogador e investir esses valores na composição da equipe", afirmou.

Mas, apesar de não falar sobre o Santos neste momento, a diretoria da Ponte Preta já havia reconhecido, no início desta semana, que Renê Júnior recebeu uma "boa proposta do Santos e pretende seguir seu rumo para lá".

Também no começo desta semana, o presidente do Santos, Luis Alvaro de Ribeiro, tinha afirmado que a preferência do clube é por negociar com jogadores que já estão em fim de contrato, como é o caso de Renê Júnior. Caso se confirme a chegada do reforço, será a segunda contratação do Santos para 2013. A primeira foi o zagueiro Neto, ex-Guarani.