Renê Júnior rompe ligamento do joelho e só volta a jogar no Corinthians em 2019

Como se já não bastassem as diversas negociações nos últimos dias, o técnico Osmar Loss tem mais um problema para administrar no Corinthians. O volante Renê Júnior sofreu um rompimento no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e só volta aos gramados no ano que vem. E o zagueiro Pedro Henrique deve ficar pelo menos duas rodadas sem atuar.

Ambos se machucaram na derrota para o São Paulo por 3 a 1, no sábado. Renê deixou o gramado aos 15 minutos do segundo tempo e a expectativa é que ele leve cerca de seis meses para se recuperar. Com a negociação de Maycon, ele foi quem apareceu como substituto imediato e se tornou titular da posição.

Sem Renê Júnior, o volante Douglas, recém-contratado do Fluminense, deve ganhar oportunidade e ser o titular. Paulo Roberto seria outra opção. A lesão de Renê Júnior aumentam os problemas de Loss no Corinthians. Recentemente, ele já viu Balbuena ser negociado com o West Ham-ING, Rodriguinho ir para o Pyramids-EGI e o lateral-esquerdo Sidcley acertar com o Dínamo de Kiev-UCR. Além das saídas dos reservas Léo Príncipe, Kazim, Júnior Dutra e Juninho Capixaba.

Quanto a Pedro Henrique, o zagueiro sente dores na coxa esquerda e deverá ser desfalque por pelo menos dois jogos. Léo Santos e Marllon disputam a sua vaga, ao lado de Henrique.

Próximos jogos do Corinthians

25/07, às 21h45: Cruzeiro - Arena Corinthians (Brasileiro)

29/07, às 11h: Vasco - Mané Garrincha (Brasileiro)

01/08, às 21h45: Chapecoense - Arena Corinthians (Copa do Brasil)

04/08, às 21h: Atlético-PR - Arena Corinthians (Brasileiro)

08/08, às 21h45: Colo-Colo - Estádio Monumental (Libertadores)

12/08, às 16h: Chapecoense - Arena Condá (Brasileiro)

15/08, às 21h45: Chapecoense - Arena Condá (Copa do Brasil)

18/08, às 19h: Grêmio - Arena Corinthians (Brasileiro)

22/08, às 16h: Fluminense - Maracanã (Brasileiro)

26/08, às 16h: Paraná - Arena Corinthians (Brasileiro)

29/08, às 21h45: Colo-Colo - Arena Corinthians (Libertadores)

02/09, às 16h: Atlético-MG - Arena Corinthians (Brasileiro)

05/09, às 21h45: Ceará - Castelão (Brasileiro)

09/09, às 16h: Palmeiras - Allianz Parque (Brasileiro)