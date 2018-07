René lamenta chances perdidas pelo Botafogo em empate O técnico René Simões não ficou nada satisfeito com o empate do Botafogo diante do Boa por 1 a 1, na noite da última sexta-feira, pela Série B. Além do resultado não ter sido o esperado em pleno Engenhão, as diversas oportunidades desperdiçadas pela equipe frente ao esquema tático defensivo do adversário irritaram o treinador.