René minimiza bronca nos jogadores e diz contar com Lulinha para o sábado O técnico René Simões minimizou a bronca que deu nos jogadores do Botafogo e foi flagrada pelos jornalistas antes do treino da última quarta-feira. Em entrevista nesta sexta, o comandante garantiu que tudo não passou de algo rotineiro e que prefere deixar a parte "divertida" da relação com os atletas dentro da concentração.