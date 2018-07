René não vê vantagem para o Botafogo em ausência de fred: 'Ficou uma incógnita'

"Eu gostaria que o Fred jogasse. O time do Fluminense agora fica com uma incógnita ali na frente. Vai jogar com quem?", indagou René na última entrevista coletiva antes do jogo. O treinador ainda elogiou a qualidade do atacante adversário, a quem se referiu como "extraclasse", mas criticou as declarações que culminaram com a sua punição.

"O Fred pediu para acabar com o Campeonato Carioca. Então acabou o Carioca pra ele. Nós somos personalidades e somos treinados para dar entrevista. Não podemos perder a calma. O que ele falou muito grave", considerou.

O treinador também comentou sobre o fato de jogar no Engenhão com grande apoio da torcida - mais de dez mil entradas foram comercializadas até esta sexta-feira. Mas ele fez ressalvas.

"Acho muito legal o comportamento da torcida do Botafogo, embora, no jogo passado, ela tenha me chamado de burro. Mas isso todas as torcidas fazem", comentou. "Mas é legal saber que a torcida vai estar presente. É a nossa casa."