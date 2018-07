René rebate Jobson: 'Se está insatisfeito, que vá para casa'

René Simões criticou o atacante Jobson em razão da insatisfação demonstrada pelo jogador ao ser substituído no segundo tempo do clássico com o Fluminense, na noite de sábado. Para o treinador, Jobson jogou mal pelo Botafogo e mereceu a troca: "Se ele está insatisfeito, vai para cara".

"Não foi bem na partida. Se ele ficou insatisfeito por sair, eu também fiquei insatisfeito com a atuação dele. Então estamos empatados", disse René, referindo-se à troca por Sassá na segunda etapa.

"Eu tiro quem quiser. Se ele está insatisfeito, vai para casa curar essa insatisfação e se acalma. No meu time, quando as coisas não acontecem, quem decide o que é feito sou eu. Não tem conversinha, não tem explicação, nada", declarou.

Com uma atuação apagada de Jobson, o Botafogo foi derrotado por 2 a 1 pelo Fluminense no jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. O resultado deixa o rival em situação mais tranquila. Um empate na partida da volta, no próximo sábado, classifica o time tricolor para a final.