René repete Botafogo com Andreazzi, Fernandes e Diego Jardel entre titulares O técnico René Simões parece ter definido o time do Botafogo que encara o Macaé, neste sábado, fora de casa, pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, no penúltimo treino antes da partida, o treinador voltou a escalar Andreazzi como volante e manteve Diego Jardel e Fernandes na criação. Willian Arão completou o meio de campo.