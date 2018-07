René Simões admite que temeu por 'desgraça' contra o Botafogo-PB O Botafogo do Rio de Janeiro fez um jogo de risco contra o modesto Botafogo da Paraíba, na noite desta quarta-feira, no Engenhão. Após empatar por 2 a 2 na ida, chegou a fazer 3 a 1 no placar, mas levou o segundo gol dos visitantes. Se tivesse marcado mais um, o Botafogo paraibano teria ficado com a vaga na segunda fase da Copa do Brasil. Como não levou o terceiro e ainda anotou o quarto, o time anfitrião espantou a zebra e classificou-se.