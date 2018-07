René Simões atribui demissão de preparador físico à 'falta de química' O treino do Botafogo desta quarta-feira contou com uma novidade na comissão técnica. O preparador físico Marcello Campello foi substituído por Felippe Capella, em decisão tomada pelo treinador René Simões. Ele atribuiu a demissão à "falta de química" do profissional com o restante do grupo.