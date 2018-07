René Simões confirma escalação de Tomas Bastos

O técnico René Simões indicou nesta sexta-feira que o Botafogo terá uma mudança na sua escalação para o duelo com o Bonsucesso, neste sábado, no Engenhão, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Tomas Bastos vai ganhar uma chance entre os titulares, ocupando a vaga de Gegê.

"Não é só opção para o jogo contra o Bonsucesso, mas é uma opção para a montagem da equipe. Contratamos com essa ideia e ele já pôde entrar um pouco contra o Volta Redonda. Não foi o momento ideal, mas foi necessário com a saída do Pimpão", disse o treinador.

Com essa alteração, o Botafogo vai entrar em campo neste sábado com a seguinte escalação: Jefferson; Gilberto, Roger Carvalho, Renan Fonseca e Carleto; Marcelo Mattos, Willian Arão, Diego Jardel e Tomas Bastos; Rodrigo Pimpão e Bill.

Em compensação, o atacante Jobson, que já havia ficado fora do duelo com o Volta Redonda, também desfalcará o Botafogo diante do Bonsucesso. "O Jobson está com um edema pequeno na coxa e acredito que na segunda-feira ele estará treinando com o grupo", afirmou.

Por sua vez, o meia-atacante Pimentinha até já treina com seus companheiros, mas vai demorar para estrear pelo Botafogo, de acordo com René Simões. "Posso dizer que vai demorar bastante para jogar pelos testes que ele fez ontem e hoje. Terá que trabalhar bem forte porque está abaixo do padrão do restante da equipe", comentou.