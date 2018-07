René Simões 'dispensa' Felipe, mas Dinamite intervém e mantém meia

SÃO PAULO - O meia Felipe teve seu contrato rescindido com o Vasco nesta sexta-feira, engrossando a lista dos jogadores que deixam o clube pela porta dos fundos, com salários atrasados e brigados com a diretoria. No caso de Felipe, os dirigentes de São Januário fizeram questão de dizer que foi o clube que pediu a rescisão do contrato porque o jogador abusou em suas declarações sobre a situação financeira do Vasco. Felipe disse que não poderia ser cobrado de nada porque o Vasco não paga em dia seus salários.

Para os cartolas, isso pegou mal. O próprio diretor-executivo, René Simões, entrou na discussão e disse que todos os jogadores serão cobrados caso se atrasem nos treinos ou não cumpram suas tarefas, independentemente da falta de pagamento. Felipe é mais um que não aceitava essas condições. Seus empresários já foram avisados do rompimento do vínculo com o clube.

Felipe é mais um que deixa o Vasco. Juninho Pernambucano e Alecsandro, outros dois titulares, também já se acertaram. O primeiro foi para o Red Bull, dos Estados Unidos. E o atacante decidiu jogar no Atlético Mineiro, ao lado de seu irmão, Richarlysson. O zagueiro Dedé, ainda no clube, já disse que aceita ouvir qualquer proposta. Ainda não apareceu nenhuma que o agradasse.

DINAMITE DESMENTE DIRETOR

Em entrevista à Rádio Tupi, o mandatário vascaíno garantiu que o camisa 6 ainda é jogador do Vasco e só após uma reunião é que seu destino será selado.

"Não existe nada disso de o Felipe sair do Vasco. O que existe é uma discussão sobre o futuro do Felipe. Vamos chamar o Felipe para conversar sobre a declaração e sobre a realidade do clube. Se ele se encaixar na realidade, ele vai permanecer. Ele tem contrato e vamos buscar esse entendimento", disse Roberto Dinamite.

Felipe tem contrato com o Vasco até o fim de 2013 e está com quatro meses de salários atrasados, além de cinco meses de direitos de imagem também pendentes, segundo seu representante.

CONTRATAÇÃO

Se muitos do atual elenco não querem mais vestir a camisa do Vasco, o clube tenta seduzir outros que ainda não conhecem São Januário, mas que gostariam muito de jogar pelo time. É o caso do atacante Zé Love, ex-Santos e atualmente na Itália. Ele está ansioso para voltar ao Brasil e já tem tudo apalavrado com o presidente Roberto Dinamite.

Atualizada às 20h23