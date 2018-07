René Simões diz que derrota em 1º jogo da final foi 'maldade'

"Fisicamente a equipe foi esplêndida e a coragem de jogar também foi sensacional. A equipe busca o gol o tempo todo. O resultado foi uma maldade, mas a beleza do futebol está exatamente aí, sabia? Gostei da equipe, foi melhor atuação dela no campeonato. Esteve todo o tempo bem organizada, com consciência tática, e o entendimento foi excepcional. Bom ver jogadores que não jogam por jogar, mas entendendo o jogo", avaliou.

Para René, o Botafogo foi o melhor time em campo nesta primeira final. Só faltou o gol. "O Botafogo acabou o jogo em cima do Vasco o tempo todo. Não teve problema físico. A equipe foi valente, muito bem. O que aconteceu hoje é que não fizemos o gol que sempre fazemos. Foram duas bolas na trave, e no lance do Bill foi inacreditável a bola não ter entrado. Ele fez tudo certo. Não tinha que ser, paciência. Saio satisfeito com a produção, mas triste com a derrota", afirmou.

Mesmo desanimado, o treinador confia na reação botafoguense no próximo domingo. "Achei que o time foi pego de surpresa com o erro do Bernardo, e o Vasco tem mesmo que comemorar", disse René, referindo-se à cobrança de falta de Bernardo - ele admitiu ter falhado na finalização que acabou gerando o gol de Rafael Silva. "O futebol é desse jeito. Agora teremos mais 90 minutos e vamos trocar figurinhas até domingo que vem".