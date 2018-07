René Simões é confirmado como novo treinador do Bahia

SALVADOR - O Bahia confirmou nesta quinta-feira a já esperada contratação de René Simões como novo treinador da equipe tricolor. Ele já está em Salvador e será apresentado ainda nesta tarde. O acordo já havia vazado na noite de quarta, por meio da cantora Cláudia Leitte, torcedora fanática do clube, que postou em seu Twitter que René já estava acertado.

Junto com René chegam os auxiliares Anfredo Montersor, Francisco Santos e o preparador físico Anderson Gomes. Esta será a segunda passagem do treinador pelo Bahia, clube que ele treinou na Copa Libertadores de 1989.

René será o terceiro técnico do Bahia no ano. O clube tricolor começou a temporada treinado por Rogério Lourenço, que caiu em fevereiro após desempenho pífio na abertura do Campeonato Baiano. O ex-treinador da seleção brasileira sub-20 foi substituído por Vágner Benazzi, que teve um bom início de trabalho mas foi demitido no domingo passado, após derrota para o Atlético de Alagoinhas, apenas a segunda em sua passagem pelo clube.

Carioca de 52 anos, René Rodrigues Simões ganhou popularidade levando a seleção da Jamaica à Copa do Mundo de 1998. Treinou também a seleção brasileira feminina na Olimpíada de Atenas, em 2004, conquistando uma inédita medalha de prata.

Depois, passou por Vitória (foi campeão baiano em 2005), Santa Cruz, Vila Nova, Coritiba (campeão da Série B de 2007), Fluminense (salvou o time do rebaixamento no Brasileirão de 2008), Portuguesa, seleção da Costa Rica, Ceará e Atlético-GO, seu último clube.

