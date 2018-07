René Simões elogia profissionalismo de Jobson após vitória

Poucos jogadores no futebol brasileiro vivem de tantos altos e baixos quando Jobson. O atacante, que já foi flagrado no doping e desperdiçou inúmeras oportunidades de recuperação, agora vive sua fase de alta. No sábado, foi decisivo para a vitória do Botafogo sobre o Nova Iguaçu, por 2 a 1, no Engenhão. Afinal, fez o gol da virada, de cabeça, além de ter participado de todas as boas ações ofensivas do time.

"Por hoje, é um novo Jobson. Foi a melhor partida que o vi fazer, integrado ao time. Hoje (sábado) só uma vez ele foi o Jobson de sempre, no primeiro tempo quando chutou em vez de assistir o Bill. Não sei dizer se é um novo Jobson. Sei que profissionalmente ele está cumprindo todos os horários. Depende dele", elogiou o técnico René Simões.

O treinador criticou o time pelo gol levado em um contra-ataque, o que fez o Botafogo começar atrás no placar pela primeira vez na temporada, mas exaltou o poder de reação do seu time: "Levamos o gol, e o time teve aquela oscilação, aquele momento de: ''O que eu faço?'' Tranquilidade, arruma o time, esfria a cabeça sem sair do seu padrão. Faltava esse amadurecimento que vimos na partida de hoje. Ainda não tínhamos isso no nosso repertório."