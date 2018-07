René Simões esboça Botafogo com Diego Jardel e Fernandes entre os titulares O time do Botafogo que fará a estreia na Série B do Brasileiro, sábado, diante do Paysandu, em Belém, começou a ser definido pelo técnico René Simões na tarde desta quinta-feira. No treino realizado no Engenhão, o treinador escalou a mesma equipe que encerrou o jogo do último domingo, diante do Vasco, na finalíssima do Carioca.