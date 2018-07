René Simões espera ter Jefferson no jogo de volta da final do Carioca

O treinador fez questão de elogiar o atual reserva da posição, Renan, que brilhou na disputa por pênaltis que levou o time alvinegro à decisão, no último sábado, no Engenhão, diante do Fluminense. Entretanto, René deixou claro que não abriria mão de escalar o titular do gol da seleção brasileira na partida que valerá o título.

"Acho que vai dar (para o Jefferson jogar no dia 3). Se não der, não tem problema algum, o Renan tem nossa total confiança. Mas a presença do Jefferson tem um peso muito grande. A presença dele é muito significativa, ele tem estado nos vestiários, dando força aos companheiros", ressaltou o comandante, em entrevista ao canal FOX Sports.

René ainda lamentou nesta segunda-feira o fato de que os dois jogos da final do Carioca deverão ser confirmados para o Maracanã, como já indicou a Federação de Futebol do Estado do Rio (Ferj). Ele lembrou que o clube lucrou ao ter atuado com o Fluminense no Engenhão no último sábado, no duelo de volta da semifinal. "Se nós tivéssemos posto 25 mil pessoas no Maracanã, o Botafogo não teria ganho o mesmo dinheiro que ganhou com as 16 mil pessoas que foram ao Engenhão... Se pudesse, queria disputar uma das partidas da final no Engenhão", enfatizou.