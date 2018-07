René Simões exalta Botafogo após classificação: 'Foi brilhante'

"A partida do Botafogo foi brilhante. O melhor primeiro tempo que vi do campeonato. Os jogadores defenderam e executaram a ideia. Foi um início avassalador", destacou o técnico, que só lamentou a ausência de mais gols na etapa. "Já tive outros sofrimentos no futebol. Não precisava ser assim. Tivemos a oportunidade de matar o jogo no primeiro tempo."

O triunfo só não foi garantido antes do intervalo porque o Fluminense descontou aos 43 minutos. O placar do jogo da ida acabou sendo mantido até o apito final, o que gerou as cobranças de pênalti. "Foi um ato heroico dos jogadores. Foram nove jogos em 28 dias", disse René.

Nas penalidades, brilhou o goleiro Renan, que defendeu a cobrança do também goleiro Diego Cavalieri, e ainda converteu sua finalização logo na sequência. "Tudo que aconteceu neste jogo foi maravilhoso. Consegui fazer o que sei de melhor e ainda fiz o gol que selou a classificação", comemorou o reserva de Jefferson, que está machucado.

Com o triunfo, o Botafogo assegurou vaga na final do Campeonato Carioca. Seu adversário sairá do clássico entre Vasco e Flamengo, que se enfrentam neste domingo. "O Botafogo tem sede, fome e pressa. Ainda não acabou. Eu disse para os jogadores: ''Comemorem agora, mas o melhor ainda está por vir. Acreditem''", projetou Simões, já pensando no troféu.