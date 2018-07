René Simões jogará com os reservas do Botafogo na Copa do Brasil

Menos de 24 horas depois do primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, René Simões confirmou nesta segunda-feira o que a torcida já esperava. Vai poupar os titulares no jogo de quarta, contra o Capivariano, pela Copa do Brasil, pensando na segunda partida da decisão estadual.

Na reapresentação do grupo, o treinador deu folga aos titulares e começou a preparar a equipe reserva para o jogo de ida da segunda fase da competição nacional. René deve contar também com alguns atletas do sub-20 para o jogo no interior de São Paulo. Os jogadores do time principal voltam aos trabalhos nesta terça.

Para o goleiro Renan, a decisão do técnico de poupar os titulares é acertada porque o rival Vasco não terá compromissos no meio da semana - só entra em campo pela ida da segunda fase da Copa do Brasil no dia 13 de maio, contra o Cuiabá. "É engraçado porque o Vasco não vai jogar, o foco deles é totalmente no domingo. Nós teremos que jogar, mas vamos fazer o nosso melhor também na Copa do Brasil", questionou.

"Quem for jogar na quarta, vai dar o seu máximo, a gente não pode ir lá pensando que vai ser fácil, por que não vai ser. Depois do jogo, voltamos a focar na partida contra o Vasco. É um pouco difícil virar essa chave, mas não tem jeito. Vamos ter que jogar a Copa do Brasil, até a bola é diferente, muda tudo mesmo", disse o goleiro, titular no domingo e no jogo de quarta.

Renan, no entanto, ainda não sabe se seguirá titular no segundo jogo contra o Vasco, domingo que vem. Existe a possibilidade de Jefferson fazer seu retorno ao time, afastado dos gramados há quase um mês em razão de contusão no joelho.

"Estou muito tranquilo, o Jefferson é o goleiro titular e o capitão da equipe. Ele tem essa condição por merecimento, ele faz um trabalho forte e, na ausência dele, eu estou aqui para ajudar. Então não importa, se for o Jefferson ou se for eu em campo, nós vamos fazer o nosso melhor. Queremos ser campeões", projetou.