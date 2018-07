René Simões tem o retorno de quatro titulares no Bahia A situação do técnico do Bahia, René Simões, é de pressão por todos os lados. A torcida, que já vaiou o time após o empate por 0 a 0 contra o Coritiba, no último domingo, em Salvador, exige uma vitória do time em casa - algo que ainda não aconteceu neste Campeonato Brasileiro - contra o Figueirense, às 18h30, no estádio de Pituaçu.