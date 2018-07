René Simões tem quatro dúvidas para escalar o Botafogo

O técnico René Simões ainda tem quatro dúvidas para escalar o Botafogo no jogo contra o Resende, domingo, às 18h30, no Engenhão. Os atacante Bill e Jobson e o volante Marcelo Mattos não participaram das atividades deste sábado no gramado por causa de dores musculares. Já o zagueiro Roger Carvalho se recupera de uma lesão na panturrilha direita.

Os quatro fizeram um trabalho de musculação na academia e serão avaliados momentos antes da partida. Caso sejam vetados, Diego Giaretta continua como titular na zaga, Dierson deve entrar no meio-campo e Gegê e Tássio irão compor o setor ofensivo.

A boa notícia no time alvinegro ficou por conta da volta de Rodrigo Pimpão, que está recuperado de uma lesão na coxa direita e deve ficar no banco de reservas. Neste sábado também treinaram no campo Renan Fonseca, Gilberto, Carleto e Willian Arão. O quarteto havia sido poupado do treino de sexta-feira.

O Botafogo ocupa a terceira colocação no Campeonato Carioca com 22 pontos, um a menos do que o líder Flamengo, que neste domingo bateu o Tigres por 3 a 1. Se os comandados de René Simões vencerem e o Vasco (segundo colocado, com 23) tropeçar diante do Nova Iguaçu, terminam a décima rodada na ponta da tabela.