René Simões volta a ser técnico e assume Atlético-GO

GOIÂNIA - Depois de sair pelas portas do fundo do São Paulo e do Vasco, clubes nos quais tinha cargo de diretor, René Simões decidiu aceitar o desafio de voltar a ser técnico. Nesta terça-feira, ele foi anunciado como novo treinador do Atlético-GO, clube no qual ele fez seu último bom trabalho, entre 2010 e 2011.

René havia dado um passo adiante na carreira quando, no começo de 2012, foi anunciado como diretor-técnico do São Paulo. A ideia era que ele comandasse a integração entre as categorias de base e o time profissional. Mas em novembro foi demitido e saiu reclamando do mau relacionamento com outros dirigentes.

Logo depois, em dezembro, assumiu como diretor executivo do Vasco. Mas ele novamente entrou em rota de colisão com outros cartolas do clube e pediu demissão no começo do mês, antes que a própria diretoria o dispensasse.

Agora ele volta ao Atlético-GO para substituir Waldemar Lemos, treinador que foi demitido na semana passada, por conta da campanha ruim na Série B. O time goiano, rebaixado no ano passado, está apenas na 15.ª colocação na segunda divisão nacional, com sete pontos em seis jogos.