René vê problemas em atuação do Botafogo, mas celebra vitória

O Botafogo chegou à liderança do Campeonato Carioca com a vitória por 3 a 0 sobre o Friburguense na última quarta-feira. Foi o terceiro triunfo seguido da equipe, que nestas partidas marcou 10 gols e não sofreu nenhum. Ainda assim, René Simões viu defeitos na atuação de quarta e criticou principalmente a postura do primeiro tempo.

"Não vou balizar minha próxima conversa com os jogadores nos 3 a 0, mas em cima dos indicadores que já recebi: poucos passes, predominância do adversário no primeiro tempo, perdemos a segunda bola, o camisa 10 e o camisa 8 do Friburguense tendo espaço para jogar", disse.

René, no entanto, deu um desconto aos jogadores e avaliou que o Botafogo foi prejudicado pelo estado do gramado no Eduardo Guinle. "Nossa zaga tomou três bolas nas costas que não costuma tomar porque achou que a bola bateria na grama e correria para fora, mas ela prendia no campo. Isso nos obrigou a sair direto com o Jefferson, porque a bola ficava lenta. Eu não gosto disso, não é o jogo do Botafogo. Então tivemos de fazer alguns ajustes no intervalo para ganharmos a segunda bola."

Apesar das críticas, o treinador sabe que o importante neste momento é conseguir vitórias. "São duas coisas diferentes. Os resultados garantem o emprego meu e de qualquer treinador. Já os desempenhos do time balizam o meu trabalho", comentou. "Enquanto estiver ganhando, estou empregado. Quando o time perde, eu corro risco. Por ora estou empregado."