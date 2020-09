Rennes busca virada sobre o Monaco nos acréscimos e lidera o Campeonato Francês

Foi um jogaço, equilibrado, bem disputado, com chances de gols e belas jogadas de ambos os lados e decidido apenas nos acréscimos. O duelo na cidade de Rennes dos até então invictos Rennes e Monaco terminou 2 a 1 para os donos da casa, líderes do Campeonato Francês com 10 pontos após quatro rodadas.

Adrien Truffert, grande surpresa da lateral esquerda do Rennes na vaga de Maouassa, que saiu machucado com 41 minutos, foi o herói da virada. O reserva cruzou para o empate e definiu a virada com um chute rasteiro, aos 47 do segundo tempo.

O terceiro triunfo do Rennes em quatro jogos saiu depois de muita emoção no estádio Rhoazon Park. Diante de um oponente duro, ficaram atrás do marcador por 80 minutos. Ben Yedder colocou o Monaco em vantagem aos 28 da etapa inicial, mostrando oportunismo após batida de cabeça entre os zagueiros.

Quando o jogo estava na reta final, brilhou a estrela de Truffert. O lateral-esquerdo cruzou com precisão para Nzonzi cabecear e empatar, aos 35 minutos. O empate e a invencibilidade mantida já estavam bom diante de um oponente forte.

Mas o Rennes queria mais. E a noite de Truffert terminaria perfeita em um belo lance de ataque com direito a passe de calcanhar e finalização rasteira. O herói do jogo contou com falha do goleiro para garantir a liderança. O Monaco caiu para a quinta colocação, com sete pontos.

No outro jogo da rodada deste sábado, o Lens passou em casa pelo Bordeaux com 2 a 1. O resultado o colocou na terceira colocação com nove pontos, deixando o adversário em 11.º lugar com cinco.