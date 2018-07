Rennes perde em casa, mas segue na ponta do Francês

Com os resultados deste sábado, o Rennes segue na primeira colocação, com 19 pontos, apenas um a mais que o Saint-Étienne. O rival empatou com o Caen por 1 a 1, diante da torcida.

O Brest aproveitou o vacilo dos adversários e encostou nos primeiros colocados ao vencer o Bordeaux por 2 a 0, fora de casa. O time visitante chegou aos mesmos 18 pontos do Saint-Étienne, mas ocupa a terceira colocação porque leva desvantagem nos critérios de desempate.

A quarta posição agora é do Toulouse, que bateu o Sochaux por 3 a 1, distante de sua torcida. O Toulouse soma os mesmos 17 pontos do Montpellier, algoz do Rennes e novo quinto colocado da tabela.

Ainda neste sábado, o Lens bateu o Nice por 1 a 0, em casa, enquanto o Valenciennes superou o Monaco por 2 a 0, longe dos seus domínios. Em seu estádio, o Nancy venceu o Lorient por 1 a 0.