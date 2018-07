Rennes perde para Ajaccio e cai na tabela do Campeonato Francês

O zagueiro Fousseni Diawara marcou da pequena área, a sete minutos do final. Com o resultado, o Rennes ocupa a sétima posição na tabela, com 29 pontos em 18 jogos, oito atrás do líder Montpellier, que empatou em 1-1 com o Toulouse no sábado.

Embora tenha conquistado a segunda vitória da temporada, o Ajaccio mantém-se na última posição com 12 pontos, a seis de distância do primeiro clube fora da zona de rebaixamento.

O Bordeaux subiu para a nona colocação com 23 pontos com o gol no primeiro tempo de Ludovic Sane, que deu ao time a vitória em casa contra o Sochaux.

(Por Julien Pretot)