Rennes vence em Lyon e se torna primeiro finalista da Copa da França

O Rennes é o primeiro finalista da Copa da França. Nesta terça-feira, em um duelo emocionante, o time ignorou o favoritismo e a vantagem do fator casa do Lyon para derrotá-lo por 3 a 2, na partida disputada no Parc Olympique Lyonnais.

Com campanha apenas regular no Campeonato Francês, em nono lugar, o Rennes agora terá a oportunidade de buscar o seu terceiro título da Copa da França, sendo o primeiro desde 1971. E esta será a sétima decisão do torneio mata-mata na história do clube e a primeira desde a derrota em 2014.

Curiosamente, os times haviam se enfrentado na última sexta-feira, pelo Francês. E o Rennes, mesmo atuando em casa, havia perdido, por 1 a 0. Agora, deu o troco e vai esperar a definição do duelo entre Paris Saint-Germain e Nantes, marcado para quarta, para conhecer o seu adversário na decisão.

Nesta terça, o Rennes sempre esteve à frente do placar, abrindo vantagem aos 40 minutos do primeiro tempo, com o gol de M'Baye Niang. Bertrand Traoré, logo aos dois da etapa final, igualou o placar para o Lyon, mas Benjamin André, aos dez, marcou para o Rennes.

O Lyon, que escalou os brasileiros Marcelo e Marçal como titulares, conseguiu novo empate com Moussa Dembélé, em pênalti convertido aos 30 minutos. Mas Ramy Bensebaini, aos 36 minutos, sacramentou a classificação do Rennes.

Após o triunfo desta terça-feira, o Rennes voltará a jogar no sábado, fora de casa, contra o Angers, pelo Francês. No mesmo dia, o Lyon será mandante diante do Dijon.