Rennes vence Monaco e assume liderança no Francês O Rennes assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Francês neste sábado, ao superar o Monaco por 1 a 0, em casa. Com dois gols do argentino Lisandro Lopez, o Lyon ignorou o mando de campo do Montpellier e venceu por 2 a 1, encostando no primeiro colocado.