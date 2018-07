Renovação de contrato de Emerson divide opiniões no Corinthians

Dirigentes e a comissão técnica do Corinthians têm opiniões diferentes sobre a renovação de contrato com o atacante Emerson, que termina no mês de julho. Após a expulsão contra o São Paulo, a permanência no clube do herói de 2012 voltou a ser debatida.

Aqueles que defendem que o seu ciclo está encerrado afirmam que ele não tem o mesmo vigor físico. Prova disso seriam os jogos contra a Ponte Preta e San Lorenzo, nas quais ele foi anulado por Rodinei e Buffarini, respectivamente. O lado financeiro também pesa. Sheik tem um dos maiores salários do elenco e fará 37 anos em setembro. O investimento poderia ser feito em um atleta mais jovem. O comportamento do atacante – foram seis expulsões até hoje no clube – é outro argumento negativo.

Os defensores alegam que ele está acima dos reservas, como Mendoza, Luciano e Malcom. O técnico Tite, que terá opinião decisiva na renovação, já adiantou que gostaria de contar com todos até o fim de 2015. A equipe volta aos treinamentos hoje pela manhã, após dois dias de folga no final de semana.