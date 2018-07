Renovação de Wesley com o Palmeiras pode sair na semana que vem

Além de contratar, o presidente Paulo Nobre resolveu definir a situação de quem tem contrato próximo do encerramento no Palmeiras. É o caso do volante Wesley, que no fim do mês já pode assinar um pré-contrato e sair de graça, mas uma reunião na semana que vem pode sacramentar a renovação de contrato do jogador.

Empresários do jogador e a diretoria se reuniram recentemente para falar do assunto e ficou acertado que voltariam a se falar. Os agentes não tiveram tempo de conversar essa semana e uma reunião está agendada para a semana que vem, sem data definida.

"O Palmeiras nos chamou para conversar, mas vamos nos falar semana que vem. A conversa está boa e acredito que podemos definir as coisas em breve. É o que todos os lados querem e acredito que a tendência é ele continuar", disse Antônio Bahia, agente do jogador, em entrevista exclusiva ao Estado.

Wesley tem contrato até o dia 27 de fevereiro do ano que vem e é cobiçado por vários clubes do Brasil. A partir do dia 27 deste mês, ele pode assinar com outro clube.

Sempre que perguntado sobre o assunto, o volante se esquiva e não projeta o futuro. Ele já disse algumas vezes que gostaria de ficar no Palmeiras, mas que é uma decisão que não depende apenas dele.