Renovação e convocação de Cássio motivam Walter a ficar no Corinthians

Walter não vai deixar o Corinthians. O goleiro foi convencido pela diretoria de que permanecer no clube é a melhor opção no momento. Dois pontos foram fundamentais para convencer o jogador a continuar na equipe: renovação de contrato e possíveis convocações de Cássio para a seleção brasileira.

Embora sejam visto com bons olhos pela diretoria, Matheus Vidotto e Caíque são considerados muito inexperientes para assumir a meta alvinegra quando Cássio for chamado por Tite para a seleção brasileira. Os dirigentes mostraram para Walter que ele deve atuar em vários jogos ainda nesta temporada, caso se confirme a convocação do titular. Vale lembra também que Cássio está pendurado com dois cartões amarelos e pode se tornar desfalque a qualquer momento.

Outro ponto de convencimento a continuar no clube é a promessa de que ele terá o contrato renovado, com um aumento salarial. Walter tem contrato até o dia 31 de dezembro de 2019, mas será chamado nos próximos dias para discutir a prorrogação do novo vínculo.

Depois de ser sondado por Palmeiras e Flamengo, Walter recebeu uma proposta do São Paulo nos últimos dias e se empolgou com a possibilidade de ser titular, no lugar de Renan Ribeiro. Entretanto, a diretoria corintiana já avisou ao rival que não está aberto a negociações com o goleiro.