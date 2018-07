Renovada após folga, Ponte Preta volta aos treinamentos já de olho no Flamengo

A volta dos jogadores da Ponte Preta ao trabalho, nesta quarta-feira, em Campinas (SP), aconteceu em um ambiente bastante descontraído. Esta oxigenada do elenco era tudo que a comissão técnica desejava depois de uma sequência tão pesada de jogos, tanto pelo Campeonato Brasileiro como pela Copa do Brasil.

"A gente falou antes que esta folga na tabela de jogos cairia como um luva para nossa programação. Dito e feito. Todos voltaram com outro humor, um novo ânimo. Isso facilita muito o desenvolvimento do trabalho diário, que é pesado com ritmo forte de treinos e uma cobrança constante", explicou o coordenador de futebol Cristiano Nunes.

Os jogadores treinaram em dois períodos mesmo com chuva. Mas não há preocupação de momento, uma vez que o time só volta a jogar na próxima quarta-feira contra o Flamengo na cidade de Cariacica, no Espírito Santo, pela 23.ª rodada do Brasileirão. É mais um confronto contra um dos concorrentes ao título.

O time carioca é vice-líder com 40 pontos, três atrás do Palmeiras, que foi o adversário da Ponte Preta na 21.ª rodada. Houve empate por 2 a 2, em São Paulo. Na rodada passada, o time campineiro, em casa, venceu por 2 a 0 o Corinthians, atual quarto colocado com 37 pontos. A equipe do interior paulista tem 34 pontos e ocupa a sétima posição.

O atacante Felipe Azevedo já treinou e deixou o departamento médico vazio. As baixas, já esperadas, são dos volantes Maycon e Matheus Jesus, que servem a seleção brasileira sub-20 - participarão de dois amistosos contra a Inglaterra nesta quinta-feira e no domingo.