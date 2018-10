Renovada e sem Messi, Argentina goleia o Iraque antes de enfrentar o Brasil

Uma renovada seleção argentina entrou em campo nesta quinta-feira para encarar o Iraque, em amistoso realizado na cidade de Riad, e goleou por 4 a 0. Mesmo com uma equipe bastante renovada e sem contar com Lionel Messi, os argentinos não tiveram qualquer dificuldade para derrotar o adversário antes do encontro com o Brasil.

Ainda juntando os cacos pela decepcionante campanha na última Copa do Mundo, a Argentina agora se prepara para o clássico sul-americano. Na terça-feira, a seleção encara em Jeddah o Brasil, que duela nesta sexta com a Arábia Saudita.

O técnico-interino Lionel Scaloni optou por esboçar uma renovação na seleção argentina, deixando de fora da convocação Messi, Di María, Agüero, entre outros. Entre os nomes que foram titulares nesta quinta, estiveram alguns jovens como Bustos, Paredes, Rodrigo de Paul e Lautaro Martínez.

E coube justamente a Lautaro Martínez abrir o placar. Joia revelada pelo Racing e contratada pela Inter de Milão, o atacante recebeu cruzamento de Acuña e desviou de cabeça para a rede, aos 17 minutos. Aos sete do segundo tempo, Roberto Pereyra recebeu de Paulo Dybala com muito espaço e ampliou.

Com o Iraque entregue, a Argentina ainda marcaria mais duas vezes antes do apito final. Aos 37, após escanteio da direita e desvio na primeira trave, Pezzella ampliou de cabeça. E, nos acréscimos, Franco Cervi deixou o seu após rápida arrancada e finalização cruzada.

Nos outros amistosos já encerrados desta quinta, destaque para dois empates. A Turquia recebeu a Bósnia em Rize e não passou de um 0 a 0. Já Emirados Árabes Unidos e Honduras se enfrentaram em Barcelona e ficaram no 1 a 1.