Renovada, Roma derrota Udinese por 2 x 0

Vice-campeã no ano passado, a Roma teve um início de temporada ruim mas ocupará a terceira colocação dependendo do resultado dos jogos de domingo.

Em boa forma, a Udinese começou a partida com mais brilho, mas Jeremy Menez reverteu essa tendência ao driblar dois zagueiros e conferir seu chute a gol na metade do primeiro tempo.

Emprestado do Milan, o centro-avante Marco Borriello fez 2 x 0 com classe depois do intervalo antes do companheiro de equipe Nicolas Burdisso ser expulso por uma dividida violenta.

A Udinese acertou a trave e teve um gol de German Denis anulado por impedimento.