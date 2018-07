Renovadas, Itália e Alemanha empatam seus amistosos

Em Viena, na Áustria, a Itália ficou no 1 a 1 com a Romênia. O técnico Cesar Prandelli deixou os veteranos Pirlo, De Rossi e Gilardino no banco e mandou a campo um time jovem, comandado pelo atacante Balotelli.

Os romenos saíram na frente com Marica, aos 34 minutos do primeiro tempo. Ele aproveitou confusão na área para bater sem chance de defesa para o goleiro Viviano. A resposta veio com Quagliarella, que entrou no lugar de Balotelli, aos 37 minutos da etapa final. O atacante da Juventus cabeceou na área e contou com um desvio de Marica para empatar.

Em Berlim, a Alemanha, também com vários garotos, fez um jogo morno com a Suécia e não saiu de um empate sem gols. Do time titular no Mundial, o técnico Joachim Low só escalou quatro jogadores: Boateng, Khedira, Westermann e Schweinsteiger. O brasileiro Cacau entrou no segundo tempo. A Suécia, por sua vez, não contou com o atacante Ibrahimovic, que ficou de fora da convocação.