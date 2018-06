Renovado, Corinthians encara a Ferroviária no Pacaembu e espera por Henrique

Um Corinthians bastante diferente enfrenta a Ferroviária nesta quarta-feira, às 19h30, no Paulistão. Em vez dos experientes Rodriguinho, Jadson, entre outros, o torcedor poderá em ver ação os jovens Pedrinho, Maycon e Mateus Vital, o estreante do dia. Enquanto isso, Henrique continua treinando escondido no CT Joaquim Grava.

Preocupado com a condição física dos atletas, que ainda sofrem pela curta pré-temporada, e também com o fato de enfrentar o São Paulo no sábado, o técnico Fábio Carille decidiu poupar metade do time. Da equipe que goleou o São Caetano na rodada passada, ele repete a defesa e Gabriel. O resto é novidade.

O xodó da torcida Pedrinho, de 19 anos, terá a sua primeira oportunidade na temporada. Outra cara nova é o meia Mateus Vital, que veio do Vasco. Também com 19 anos, o garoto é uma das apostas de Carille para a temporada.

Maycon, apesar dos 21 anos, já tem mais bagagem, pois foi titular durante a maior parte da temporada. Outra novidade, esperada por muitos torcedores, é a presença de Júnior Dutra no lugar de Kazim, bastante criticado pelas últimas atuações.

Outro que poderia reforçar o time, mas ainda não tem prazo para jogar é o zagueiro Henrique. Ele acertou a rescisão com o Fluminense, mas ainda aguarda alguns documentos para confirmar a saída e poder assinar com o Corinthians. Enquanto isso, ele treina na parte interna do CT Joaquim Grava e, seguindo recomendações da diretoria, não tem aparecido no gramado. Os jogadores também não podem postar fotos nas redes sociais em que ele apareça nos treinos. Tudo para evitar algum problema jurídico com o clube carioca.

Na terça-feira, o goleiro Cássio se viu em uma saia-justa por causa do assunto. Ao ser perguntado sobre a convivência com o zagueiro, olhou constrangido para um dos assessores de imprensa e perguntou se poderia falar do assunto. Com o consentimento do assessor, comentou. “Ele tem conversado bastante com a gente. É um cara experiente que vai nos ajudar muito, mas ainda faltam algumas coisas para ele treinar com a gente”, disse o goleiro corintiano.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Balbuena e Juninho Capixaba; Gabriel, Maycon, Marquinhos Gabriel, Pedrinho e Mateus Vital; Júnior Dutra.

Técnico: Fábio Carille.

FERROVIÁRIA: Tadeu; Alisson, Elton, Luan e Daniel Vançan; Bruno Silva, Ikaro, Elvis e Léo Castro; Hygor e Welinton Júnior.

Técnico: PC Oliveira.

Juiz: Adriano de Assis Miranda.

Local: Pacaembu, em São Paulo.

Horário: 19h30.