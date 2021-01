Renovado, Coritiba recebe o Goiás sob os olhares do novo treinador

Com mudanças dentro e fora de campo, o Coritiba inicia 2021 com uma decisão pela frente. Nesta quarta-feira, o time paranaense recebe o Goiás, às 20h30, no estádio Couto Pereira, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, em um confronto direto na luta contra o rebaixamento.

Eleito presidente no final de dezembro de 2020, Renato Follador fez mudanças no departamento de futebol. Paulo Pelaipe deixou o cargo de diretor de futebol - José Carlos Brunoro deve ser o substituto -, enquanto o técnico paraguaio Gustavo Morínigo, ex-Libertad e Nacional, foi contratado.

O treinador, porém, ainda não vai fazer a sua estreia. O time será dirigido interinamente por Júlio Sérgio, ex-goleiro, que foi contratado para ser auxiliar da comissão permanente do clube depois de Pachequinho deixar o cargo.

Como não teve tempo para trabalhar o time, Júlio Sérgio deve mexer o menos possível no time. O lateral-direito Maílton e os volantes Nathan Silva e Ramón Martínez estão à disposição, enquanto Matheus Galdezani é desfalque por conta de uma lesão na panturrilha.

O Coritiba também sofreu uma baixa de última hora. O meia Giovanni Augusto, um dos poucos destaques na péssima campanha realizada pelo time no Brasileirão, comunicou que recebeu uma proposta de fora do País e teve seu contrato rescindido.

GOIÁS

A vitória sobre o Sport, por 1 a 0, fez a equipe goiana subir para a 18.ª colocação, com 23 pontos, deixando a lanterna com o Coritiba, que tem 21. O Bahia é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 28. Eleito presidente em 30 de novembro, Paulo Rogério Pinheiro se reuniu com o elenco na terça-feira e anunciou o pagamento dos salários atrasados. Jogadores e funcionários estavam sem receber a folha de novembro e parte do 13.º.

Em relação ao time que vai entrar em campo, os técnicos Augusto César e Gláuber Ramos não poderão contar com o experiente atacante Fernandão, que recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Sport. Vinícius Lopes será o substituto.

"Estamos encarando como uma final. Todo jogo está sendo uma final, só que esse não podemos perder, porque estamos próximos de sair (da zona de rebaixamento). Então será muito importante", disse Vinícius Lopes.

Nesta terça-feira, o Goiás comunicou que o lateral-direito Taylon testou positivo para a covid-19 e já iniciou o período de isolamento. O prata da casa, porém, não vinha sendo muito aproveitado e por isso não será necessário fazer mudanças na escalação.