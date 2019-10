Renovado, Cruzeiro busca 3ª vitória seguida para sair da zona de rebaixamento

Renovado após dois triunfos seguidos, o Cruzeiro ganhou força na briga contra o rebaixamento, mas ainda não deixou a zona da degola. Isso pode acontecer se a equipe mineira emplacar mais uma vitória contra o Fortaleza, adversário direto contra a queda. O jogo será neste sábado, às 21 horas, no Mineirão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os dois triunfos consecutivos diante de São Paulo e Corinthians não tiraram o Cruzeiro da zona de rebaixamento, mas alçaram a equipe mineira à 17ª posição, com 28 pontos, apenas um a menos que o Fluminense, primeiro time fora do descenso.

"Temos de nos impor, como foi contra o São Paulo. Vamos usar as coisas positivas que fizemos nos últimos dois jogos. A confiança em cada um é grande e todo mundo vem se ajudando. Isso é fundamental para os jogos difíceis que temos pela frente", disse o goleiro Fábio.

Para o confronto no Mineirão, o técnico Abel Braga não poderá contar com o zagueiro Dedé, que foi submetido a um procedimento cirúrgico no joelho direito na quarta-feira. Ele já iniciou a fisioterapia e tem a expectativa de voltar a jogar ainda neste ano.

Sem Dedé, a tendência é de que o jovem Cacá seja o parceiro de Fabrício Bruno na retaguarda, já que Léo está fora desde o início do turno em virtude de uma fratura na clavícula.

Éderson, suspenso, também não joga. É provável que Jadson ocupe o seu lugar no meio-campo cruzeirense. Ariel Cabral é outra alternativa. O atacante Pedro Rocha, com dores no tornozelo direito, acabou não participando do último treinamento e é dúvida para o duelo. Ele vem sofrendo com problemas físicos, que o deixaram fora de cinco das últimas seis partidas. É improvável que esteja em campo.

Em contrapartida, o atacante David, que vive um jejum longo de gols, está de volta após cumprir suspensão na rodada anterior.