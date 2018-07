Renovado, Palmeiras tem o seu primeiro desafio na temporada

Chegou o dia do Palmeiras começar a mostrar em campo que tem um grande time não somente no papel. Alguns reforços ainda não poderão atuar, mas boa parte deles já vai enfrentar o Osasco Audax, neste sábado, às 17h, no Allianz Parque.

No total, são 18 reforços, sendo que sete deles jogarão hoje e mais três ficam no banco de reservas. O último da lista das caras novas de 2015 é justamente o mais importante. O clube anunciou ontem a contratação do volante Arouca para deixar a torcida ainda mais eufórica.

Além da nova faceta da equipe, o jogo também é o primeiro oficial do Alviverde na sua arena neste ano, palco de muito sufoco contra Sport e Atlético-PR ano passado. Com o início da temporada, a meta é transformar a casa em um caldeirão.

A fase anda tão boa para os palmeirenses que o time ainda se dá ao luxo de emplacar quatro partidas seguidas no novo lar, o que vai ajudar os atletas a se ambientarem mais rapidamente ao local.

A partida tem o mando do Audax, mas o clube da capital resolveu alugar a arena para mandar a partida. Depois, o Palmeiras ainda enfrenta Ponte Preta, Corinthians e São Bernardo em casa. "Importante porque em casa somos ainda mais fortes e o torcedor entendeu a importância que ele tem nos ajudando", disse o goleiro Fernando Prass, um dos "sobreviventes" do time do ano passado.

Se fora das quatro linhas, o presidente Paulo Nobre vai colocando a casa em ordem com novos patrocínios e o Avanti (programa de sócio-torcedor) crescendo em ritmo acelerado, dentro de campo o técnico Oswaldo de Oliveira tenta montar o time em meio a tantas opções e com o desafio de não deixar a euforia atingir os atletas. "A gente faz piada e se diverte até hoje (sexta-feira). A partir de amanhã (sábado) é seriedade e foco. O futebol é maravilhoso quando não tem jogo", brincou.

MOVIMENTAÇÃO

Taticamente, já será possível ver um Palmeiras bastante diferente. Oswaldo gosta de uma formação mais ofensiva. O time deve jogar no 4-5-1, mas um dos meias é sempre um atacante, que hoje será Maikon Leite. Ele ataca por um lado e Allione pelo outro, intercalando ao longo do jogo.

Leandro Pereira fica se movimentando dentro da área, para confundir a marcação do Audax, que promete manter o estilo de jogo diferenciado. O técnico é o mesmo do ano passado, Fernando Diniz. E ele continua com 3-4-3 onde ninguém pode dar “chutão” e até o goleiro é obrigado a sair tocando a bola. No ano passado, o time foi o 11.º colocado.

FICHA TÉCNICA

OSASCO AUDAX: Felipe Alves; Francis, Bruno Silva e André; Camacho, Marquinho, Thiago Silvy e Carlos Magno; Bruno Paulo, Rafinha e Ytalo

Técnico: Fernando Diniz

PALMEIRAS: Fernando Prass; Lucas, Tobio, Vitor Hugo e Zé Roberto; Renato, Gabriel, Allione e Robinho; Maikon Leite e Leandro Pereira

Técnico: Oswaldo de Oliveira

Juiz: Thiago Duarte Peixoto

Local: Arena do Palmeiras, em São Paulo

Horário: 17h