Rentería tem lesão e vai desfalcar o Santos por um mês

SANTOS - Com elenco enxuto, o Santos ganhou um importante desfalque para os primeiros jogos da Copa Libertadores. O atacante Rentería está com uma lesão no menisco lateral do joelho direito e será submetido a uma artroscopia nesta quarta-feira, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

De acordo com o Santos, o procedimento será realizado pelo médico José Ricardo Pécora e a expectativa do departamento médico santista é que o colombiano retorne aos gramados dentro de 30 a 40 dias. Pela previsão pessimista, ele só teria condições de jogar as duas últimas partidas da equipe na primeira fase da Libertadores.

As dores no joelho direito de Rentería começaram a ser sentidas por ele durante a goleada sobre o Linense, no domingo passado. O jogador, que iniciou a partida como titular, teve que ser substituído. Após exame clínico e de ressonância magnética, foi detectada a lesão do menisco lateral.

Esta é a segunda vez que Rentería se machuca desde que chegou ao Santos, no segundo semestre do ano passado. O jogador estreou em outubro e naquele mesmo mês começou a sentir dores no músculo posterior da coxa esquerda. Só retornou para o Mundial, em dezembro. Agora volta a se machucar antes de completar um mês de temporada.